Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

По его словам, единая система создана на двустороннем уровне. У РФ есть договоренности с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, перечислил министр.

Шойгу заявил, что единая система ПВО ОДКБ создана по факту. При необходимости решения оформят документально, добавил он.

Как сообщала «Радиоточка НСН», объединенный штаб ОДКБ возглавил экс-командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

