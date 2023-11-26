Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ
Объединенная система противовоздушной обороны стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана. Об этом в программе«Москва. Кремль. Путин» сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, единая система создана на двустороннем уровне. У РФ есть договоренности с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, перечислил министр.
Шойгу заявил, что единая система ПВО ОДКБ создана по факту. При необходимости решения оформят документально, добавил он.
Как сообщала «Радиоточка НСН», объединенный штаб ОДКБ возглавил экс-командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru