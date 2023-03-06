Минобороны: Два украинских самолета и вертолет сбиты российскими военными за сутки

Уточняется, что российскими истребителями и средствами ПВО были сбиты Су-27 и МиГ-29, а также украинский вертолет Ми-8 и девять беспилотников.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России поразили командный пункт националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) в Запорожской области.