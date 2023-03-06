Минобороны: Два украинских самолета и вертолет сбиты российскими военными за сутки
6 марта 202314:17
Российские войска сбили два украинских самолета и вертолет за сутки, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что российскими истребителями и средствами ПВО были сбиты Су-27 и МиГ-29, а также украинский вертолет Ми-8 и девять беспилотников.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России поразили командный пункт националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) в Запорожской области.
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru