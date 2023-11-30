Минобороны: дрон ВСУ сбит над территорией Брянской областью
30 ноября 202319:02
Беспилотник самолетного типа уничтожен российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, украинский дрон был сбит в четверг, 30 ноября, в 17.30 по московскому времени.
«Пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Ранее в Рязанской области сбили украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru