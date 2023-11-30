Минобороны: дрон ВСУ сбит над территорией Брянской областью

Беспилотник самолетного типа уничтожен российскими средствами ПВО в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В Брянской области ПВО сбила украинский беспилотник

Как отмечается, украинский дрон был сбит в четверг, 30 ноября, в 17.30 по московскому времени.

«Пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее в Рязанской области сбили украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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