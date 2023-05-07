Минобороны: дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» провел успешную атаку на американский зенитно-ракетный комплекс Avenger в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск «Восток».
Беспилотник уничтожил американский комплекс ПВО при помощи барражирующего боеприпаса. Атака произошла в районе населенного пункта Водяное в Донецкой республике.
«Уничтожен ЗРК «Авенджер» на базе автомобиля «Хаммер», - говорится в сообщении военного ведомства.
В апреле командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что «Авенджеры» поступили на боевое дежурство в ВСУ.
Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук 21 апреля рассказал, что американская система ПВО Patriot начала боевое дежурство в составе ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru