Минобороны РФ: В Россию из плена вернули троих военных летчиков

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в Telegram-канале.



По данным военного ведомства, с освобожденными работают медики и психологи.



Отмечается, что освобожденных военнослужащих самолетами доставят в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.

Ранеее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста (МККК) с просьбой посетить российских пленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

