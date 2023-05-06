Минобороны РФ: В Россию из плена вернули троих военных летчиков
В Россию из украинского плена вернулись трое летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Этому предшествовал сложный переговорный процесс, сообщает Минобороны РФ 6 мая, в субботу.
«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в Telegram-канале.
По данным военного ведомства, с освобожденными работают медики и психологи.
Отмечается, что освобожденных военнослужащих самолетами доставят в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.
Ранеее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста (МККК) с просьбой посетить российских пленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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