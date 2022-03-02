В Минобороне подтвердили удар российских военных по телевышке в Киеве
Для пресечения информационных атак на нашу страну Россия высокоточным оружием нанесла удары по некоторым объектам СБУ. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что под обстрелы попали технологические объекты СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Также из строя была выведена аппаратная вещания телевышки.
При этом отмечается, что во время атаки жилые дома разрушены не были.
Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что спецоперация на Украине является необходимостью, последней каплей для начала которой стали заявления Киева о ядерном оружии.
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