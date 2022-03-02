В Минобороне подтвердили удар российских военных по телевышке в Киеве

При этом отмечается, что во время атаки жилые дома разрушены не были.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что спецоперация на Украине является необходимостью, последней каплей для начала которой стали заявления Киева о ядерном оружии.