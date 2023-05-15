Минобороны: десантники сорвали атаку ВСУ с помощью гранатометов

В ведомстве уточнили, что десантники оборудовали опорные пункты в районе, ранее взятом штурмовыми отрядами ВДВ. Бойцы заметили группу украинских военнослужащих.

Десантники выдвинулись навстречу противнику и нанесли ему поражение прицельным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот», отметили в военном ведомстве.

Минобороны 15 мая сообщило об уничтожении дальнобойной ракеты Storm Shadow системой ПВО РФ. Также в ведомстве отчитались о ликвидации двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской республике, передает «Радиоточка НСН».

