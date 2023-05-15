Минобороны: десантники сорвали атаку ВСУ с помощью гранатометов
Российские десантники в зоне спецоперации сорвали атаку ВСУ и нанесли противнику огневое поражение. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что десантники оборудовали опорные пункты в районе, ранее взятом штурмовыми отрядами ВДВ. Бойцы заметили группу украинских военнослужащих.
Десантники выдвинулись навстречу противнику и нанесли ему поражение прицельным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот», отметили в военном ведомстве.
Минобороны 15 мая сообщило об уничтожении дальнобойной ракеты Storm Shadow системой ПВО РФ. Также в ведомстве отчитались о ликвидации двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru