Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ перешли в наступление в Артёмовске
5 мая 202315:52
Отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников перешли в наступление в Артёмовске, сообщает Минобороны РФ, передает RT.
Как отмечается, российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому украинские военнослужащие подвозили боеприпасы и вводили резервы в Артёмовск.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу предоставить бойцам «Вагнера» необходимые боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru