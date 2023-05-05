Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке ВДВ перешли в наступление в Артёмовске

Отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников перешли в наступление в Артёмовске, сообщает Минобороны РФ, передает RT.

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Как отмечается, российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому украинские военнослужащие подвозили боеприпасы и вводили резервы в Артёмовск.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу предоставить бойцам «Вагнера» необходимые боеприпасы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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