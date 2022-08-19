Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

По его словам, это было сделано «для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ».

«Националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики территориальной обороны Украины застрелили своих военных из 58-й бригады во время их отступления из села Покровское в ДНР, сообщает RT.