Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли украинских военных, сообщает пресс-службы ведомства.
По его словам, это было сделано «для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ».
«Националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — уточнил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики территориальной обороны Украины застрелили своих военных из 58-й бригады во время их отступления из села Покровское в ДНР, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- МЧС: За 10 лет в России погибли свыше 6 тысяч человек во время ЧС
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину
- Bloomberg назвал Румынию самым уязвимым местом НАТО
- В Британии призвали не допускать Путина на G20
- В Госдуму внесли законопроект о принудительной лицензии авторских прав
- Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
- Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров освобожденной части Харьковской области
- В Минтруде не исключили рост уровня безработицы в РФ
- Голикова: в России снизилось число безработных
- Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru