Минобороны: боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли украинских военных, сообщает пресс-службы ведомства.

Командир украинского подразделения «Кракен» заявил о невозможности победить российскую армию

По его словам, это было сделано «для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ».

«Националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики территориальной обороны Украины застрелили своих военных из 58-й бригады во время их отступления из села Покровское в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУНационалисты
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