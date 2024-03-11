Минобороны Белоруссии начало проверку боеготовности соединений

Там отметили, что проверка носит «комплексный характер». Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

Запланировано также передвижение военной техники. В ведомстве предупредили о вероятности временного ограничения движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

В начале сентяря 2023 года в Белоруссии прошло совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», объединяющее подготовку различных компонентов войск Коллективных сил ОДКБ.



