ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений «Боевое братство» в Белоруссии

ВСУ поставлена задача усилить бдительность в связи с проходящими на территории Белоруссии учениями, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в Telegram-канале.

По его словам, командующим поставлены четкие задачи по усилению обороны границы. Учения «Боевое братство» он назвал аспектом повышения опасности.

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Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», объединяющее подготовку различных компонентов войск Коллективных сил ОДКБ, пройдет в Белоруссии 1-6 сентября. Запланировано учение с силами и средствами разведки вооруженных сил стран ОДКБ «Поиск-2023», маневры «Эшелон-2023» с силами и средствами материально-технического обеспечения войск коллективных сил организации. Также в Белоруссии впервые проведут учение «Барьер-2023» с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения ОДКБ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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