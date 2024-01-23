Минобороны Белоруссии: Минск нарастит силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО
Белоруссия намерена нарастить силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за усиления группировки ВВС Североатлантического альянса на западной границе страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на белорусского замминистра обороны Виктора Гулевича.
По его словам, количество провокаций в воздушном пространстве государства не сокращается и остается на прежнем уровне. Гулевич отметил, что возможности РЭБ по вскрытию провокаций и случайных нарушений усиливаются из-за насыщения российскими и белорусскими образцами техники.
Ранее командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев объявил об установке на границах с Россией и Белоруссией противотанковых заграждений «зубы дракона», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru