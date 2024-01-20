«Мир дорого стоит»: Белоруссия получила от России «Искандеры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставила Минску ракетные комплексы «Искандер».

Лукашенко заявил, что мир находится на пороге грандиозных событий

По словам белорусского лидера, Москва также поставила Белоруссии «много боеприпасов». Он отметил, что в стране выстроена система: вооруженные силы, мобилизационный резерв, тероборона и народное ополчение.

Лукашенко добавил, что переданное Россией ядерное оружие поставило «ошалевших соседей» на место.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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