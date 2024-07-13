Минобороны: Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20 общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожили украинский склад с боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, расчет беспилотников вскрыл позиции и перемещение бойцов ВСУ в районе гражданских сооружений в одном из населенных пунктов.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар», — подчеркнули в Минобороны.

Российские военные смогли предотвратить подвоз боекомплекта на позиции противника в зоне специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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