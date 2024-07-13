Минобороны: Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Как отметили в ведомстве, расчет беспилотников вскрыл позиции и перемещение бойцов ВСУ в районе гражданских сооружений в одном из населенных пунктов.

«После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар», — подчеркнули в Минобороны.

Российские военные смогли предотвратить подвоз боекомплекта на позиции противника в зоне специальной военной операции.

