Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу
28 апреля 202315:02
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал превосходными прошедшие в Нью-Дели переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он написал в Twitter.
Министры встретились на встрече глав военных ведомств стран ШОС в Нью-Дели.
Ранее на встрече Сергей Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru