Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу

Подразделения бойцов-участников СВО примут участие в Параде Победы на Красной площади Жителей осаждённого Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны Российскому бизнесу предложили отечественную платформу для кроссоблачного переноса IT-сервисов Звёзды российской эстрады станут участниками церемонии вручения музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые имена» Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский готов делить сцену с победителями Всероссийского конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»