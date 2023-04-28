Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал превосходными прошедшие в Нью-Дели переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом он написал в Twitter.

Шойгу: Запад заблаговременно подготовился к противоборству с Россией

Министры встретились на встрече глав военных ведомств стран ШОС в Нью-Дели.

Ранее на встрече Сергей Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуМинобороны РФ

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