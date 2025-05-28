Адмирал Комоедов предупредил о повышенной активности НАТО в Балтике
Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов заявил НСН, что не только шведы проявляют интерес в регионе Балтийского моря, но и немцы с англичанами.
Балтийские страны не готовы будут объявить войну России, но уже создают проблемы для судов в море, за флотом РФ следят немцы и англичане, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов.
Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция направила свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Комоедов уверен, что страны НАТО хотят сделать Балтийское море своим.
«Балтийские страны могут доставить нам проблемы, только если объявят войну, но это вряд ли. Эстонцы уже задерживают наши суда, мы вынуждены конвойную службу ввести. Дошло до того, что мы торговые суда уже иногда сопровождаем военными кораблями. У нас Калининградский регион и Финский залив в Санкт-Петербурге. Все идет к тому, чтобы ограничивать проходы, мы идем в тупик в отношениях», - отметил он.
По его словам, не только шведы проявляют интерес в регионе, но и немцы с англичанами.
«Балтийское море хотят сделать частью НАТО, но у них не получится. Шведы в регионе все время ведут разведку, они всегда обращали внимание на действия нашего флота и все учения. У немцев есть корабли-разведчики, «Оберон» к нам приходил – это подводная лодка англичан. К Балтике большой интерес проявляется», - предупредил он.
Страны НАТО Балтийского региона заявили ранее, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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