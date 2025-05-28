«Балтийские страны могут доставить нам проблемы, только если объявят войну, но это вряд ли. Эстонцы уже задерживают наши суда, мы вынуждены конвойную службу ввести. Дошло до того, что мы торговые суда уже иногда сопровождаем военными кораблями. У нас Калининградский регион и Финский залив в Санкт-Петербурге. Все идет к тому, чтобы ограничивать проходы, мы идем в тупик в отношениях», - отметил он.

По его словам, не только шведы проявляют интерес в регионе, но и немцы с англичанами.

«Балтийское море хотят сделать частью НАТО, но у них не получится. Шведы в регионе все время ведут разведку, они всегда обращали внимание на действия нашего флота и все учения. У немцев есть корабли-разведчики, «Оберон» к нам приходил – это подводная лодка англичан. К Балтике большой интерес проявляется», - предупредил он.

Страны НАТО Балтийского региона заявили ранее, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

