Military Watch: США не понимают, как Россия вскрыла системы HIMARS

Используемые украинскими военными реактивные установки становятся менее эффективными, констатировало издание.

Журналисты отметили, что силы противовоздушной обороны России стали чаще поражать американские комплексы. В Пентагоне не понимают, как армия РФ смогла снизить эффективность HIMARS, пишет издание.

О снижении точности американских реактивных систем на Украине ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным журналистов, российские войска с помощью электронных глушителей блокируют HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

