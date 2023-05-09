Military Watch: США не понимают, как Россия вскрыла системы HIMARS

Россия выявила слабые места американских ракетных комплексов HIMARS и смогла их подавить. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Пригожин сообщил об ударе из HIMARS по месту размещения украинских пленных

Используемые украинскими военными реактивные установки становятся менее эффективными, констатировало издание.

Журналисты отметили, что силы противовоздушной обороны России стали чаще поражать американские комплексы. В Пентагоне не понимают, как армия РФ смогла снизить эффективность HIMARS, пишет издание.

О снижении точности американских реактивных систем на Украине ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным журналистов, российские войска с помощью электронных глушителей блокируют HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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