Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков», сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах.

