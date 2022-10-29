Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков», сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах.
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