МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными
Москва и Киев провели на данный момент уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она напомнила, что Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными с Украиной 21 марта.
По словам омбудсмена, девять российских военных были переданы Украиной РФ. Москалькова подтвердила, что военные были обменяны на главу города Мелитополь Ивана Федорова.
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