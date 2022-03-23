МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными

Москва и Киев провели на данный момент уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными с Украиной 21 марта.

По словам омбудсмена, девять российских военных были переданы Украиной РФ. Москалькова подтвердила, что военные были обменяны на главу города Мелитополь Ивана Федорова.


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ФОТО: РИА Новости
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