МИД допустил размещение баллистических ракет на западной границе

Россия может разместить баллистические ракеты средней и большей дальности на своих западных рубежах, написал в статье для журнала «Международная жизнь» посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

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По его словам, Москва может отказаться от неразмещения баллистических ракет в западных регионах страны. Дипломат не исключил, что пора начинать развертывание таких вооружений для оперативного реагирования на угрозы.

Машков заявил, что Москва видит необходимость накапливать вооружения в Калининградской области.

Минобороны России 11 апреля провело испытательный пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Условная цель в Казахстане успешно поражена, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:МИД РФБаллистическая РакетаРоссия

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