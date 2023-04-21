МИД допустил размещение баллистических ракет на западной границе
Россия может разместить баллистические ракеты средней и большей дальности на своих западных рубежах, написал в статье для журнала «Международная жизнь» посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.
По его словам, Москва может отказаться от неразмещения баллистических ракет в западных регионах страны. Дипломат не исключил, что пора начинать развертывание таких вооружений для оперативного реагирования на угрозы.
Машков заявил, что Москва видит необходимость накапливать вооружения в Калининградской области.
Минобороны России 11 апреля провело испытательный пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Условная цель в Казахстане успешно поражена, передает «Радиоточка НСН».
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