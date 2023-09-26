Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье

Для отработки совместных действий в рамках маневров приглашены оперативные группы и воинские контингенты из азиатских стран, в том числе Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин. В учении задействуют около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотники, танки и другую военную или специальную технику.

Программа маневров состоит из двух этапов: представители военного руководства определят замысел, разработают решение для антитеррористической операции, затем многонациональная группировка отработает совместные действия при проведении операции.

«В основу розыгрышей тактических эпизодов положены варианты совместных действий воинских контингентов вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных сил Мьянмы и других государств-партнеров», — подчеркнули в пресс-службе ВВО.

Ранее военнослужащие ракетных войск стратегического назначения провели масштабные учения в Свердловской области, напоминает Ura.ru.

