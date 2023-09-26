Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье
Международные антитеррористические учения с участием военных России, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу «СМОА плюс» стартовали на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Для отработки совместных действий в рамках маневров приглашены оперативные группы и воинские контингенты из азиатских стран, в том числе Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин. В учении задействуют около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотники, танки и другую военную или специальную технику.
Программа маневров состоит из двух этапов: представители военного руководства определят замысел, разработают решение для антитеррористической операции, затем многонациональная группировка отработает совместные действия при проведении операции.
«В основу розыгрышей тактических эпизодов положены варианты совместных действий воинских контингентов вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных сил Мьянмы и других государств-партнеров», — подчеркнули в пресс-службе ВВО.
Ранее военнослужащие ракетных войск стратегического назначения провели масштабные учения в Свердловской области, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дилеры спрогнозировали рост цен на легковые машины на 30% в 2023 году
- В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
- Российские военные поразили позиции боевиков «Азова» в ЛНР
- В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи о закрытии и уходе из Африки
- Международные антитеррористические учения «СМОА плюс» начались в Приморье
- ПВО сбила над Курской областью украинский беспилотник
- Американские сенаторы запросили у помощника Байдена точную сумму расходов на Украину
- В Финляндии назвали затратной поддержку Украины
- Samsung возобновила финансовую поддержку партнеров в РФ
- СМИ: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru