Местные власти сообщили о высадке украинского десанта в районе Энергодара

Украинский десант высадился в районе Энергодара. Об этом заявил глава администрации города Александр Волга.

Власти Энергодара считают, что удар ВСУ является провокацией для срыва визита МАГАТЭ

«Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке. Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение», — сообщил чиновник «Интерфаксу».

Волга указал, что в ближайшее время операция будет закончена, пишет Ura.ru.

Утром 1 сентября украинские войска открыли огонь по Энергодару, пишет РИА ФАН. В двух районах города прогремели шесть взрывов, сообщается о трех погибших.

В ближайшее время в Энергодар должны прибыть специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия планирует осмотреть Запорожскую атомную электростанцию.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраина
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