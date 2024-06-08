Меняйло: Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром

Он рассказал, что над Моздоком ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата. Жертв и разрушений нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что примерно в 8:40 часов утра по московскому времени один БПЛА попытался атаковать территорию Северной Осетии, но был сбит средствами ПВО. Это первое сообщение ведомства об атаке беспилотника на этот регион.



