Медведев заявил о странных закономерностях на Украине
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что на Украине были обнаружены странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку.
По его словам, как только украинские СМИ начинают писать об улучшении работы сил ПВО, сразу ухудшается обеспечение Украины электричеством и водой.
«Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», - написал он, снабдив свой пост видео запуска российских ракет.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает RT.
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