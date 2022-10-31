Медведев заявил о странных закономерностях на Украине

По его словам, как только украинские СМИ начинают писать об улучшении работы сил ПВО, сразу ухудшается обеспечение Украины электричеством и водой.

«Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», - написал он, снабдив свой пост видео запуска российских ракет.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщает RT.