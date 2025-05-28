Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников

Почти 175 тысяч контрактников прибыли в воинские части с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Путин рассказал о числе добровольцев на СВО

В ходе совещания по вопросам доукомплектования российских Вооружённых сил он отметил, что помимо этого ещё более 14 тысяч человек были приняты в добровольческие подразделения.

«Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооружённых сил по контракту», - заключил зампред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проходящих срочную службу россиян не направляют в зону проведения спецоперации, сообщает телеканал 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФКонтрактыВооруженные Силы РФДмитрий Медведев

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