Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников
Почти 175 тысяч контрактников прибыли в воинские части с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе совещания по вопросам доукомплектования российских Вооружённых сил он отметил, что помимо этого ещё более 14 тысяч человек были приняты в добровольческие подразделения.
«Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооружённых сил по контракту», - заключил зампред Совбеза.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проходящих срочную службу россиян не направляют в зону проведения спецоперации, сообщает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru