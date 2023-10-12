Медведев: С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны страны, с 1 января в интересах объединенной группировки войск на военную службу были приняты более 357 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что это не только граждане, заключившие контракт, но и лица, находящиеся в запасе, а также «те, кто пошел служить как доброволец».
«В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», - заключил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что контракты с Минобороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru