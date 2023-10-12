Медведев: С 1 января на военную службу поступили 357 тысяч человек

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны страны, с 1 января в интересах объединенной группировки войск на военную службу были приняты более 357 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Шойгу: В российскую армию набрали 38 тысяч добровольцев

Он уточнил, что это не только граждане, заключившие контракт, но и лица, находящиеся в запасе, а также «те, кто пошел служить как доброволец».

«В целом темпы набраны по набору по контракту неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что контракты с Минобороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДобровольцыВооруженные Силы РФКонтрактыДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры