Шойгу: В зоне СВО работает 270 полевых заводов для ремонта военной техники РФ

Оперативный ремонт всей российской техники обеспечивают силы 270 полевых заводов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

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По его словам, было много сделано для того, чтобы скорость ремонта техники была крайне высока. В частности, идет замена стволов артиллерии, а это, указал министр, большая серьезная работа.

«Настрел увеличивается, и необходимо менять стволы, чтобы точность была выше», - сказал Шойгу.

Ранее, 20 февраля, Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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