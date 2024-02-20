Шойгу: В зоне СВО работает 270 полевых заводов для ремонта военной техники РФ

По его словам, было много сделано для того, чтобы скорость ремонта техники была крайне высока. В частности, идет замена стволов артиллерии, а это, указал министр, большая серьезная работа.

«Настрел увеличивается, и необходимо менять стволы, чтобы точность была выше», - сказал Шойгу.

Ранее, 20 февраля, Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, передает «Радиоточка НСН».

