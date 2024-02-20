Шойгу: В зоне СВО работает 270 полевых заводов для ремонта военной техники РФ
Оперативный ремонт всей российской техники обеспечивают силы 270 полевых заводов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.
По его словам, было много сделано для того, чтобы скорость ремонта техники была крайне высока. В частности, идет замена стволов артиллерии, а это, указал министр, большая серьезная работа.
«Настрел увеличивается, и необходимо менять стволы, чтобы точность была выше», - сказал Шойгу.
Ранее, 20 февраля, Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru