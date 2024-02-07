«Ростех»: В зоне спецоперации опробуют винтовку МЦ-572

Как отметили в холдинге, сейчас винтовка проходит испытания, специалисты проверяют ее работоспособность в различных условиях.

«В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — указали в компании.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что МЦ-572 по итогам сравнительных испытаний в четыре раза превзошла показатели точности американской винтовки Barrett, напоминает телеканал «360».

Между тем «Ростех» на выставке World Defense Show 2024 представил новейшее вооружение, разработанное во время СВО, пишет Ura.ru. В частности, госкорпорация показала беспилотник Supercam S350, автоматы АК-19 и ПП-20, снайперскую винтовку Чукавина, многоцелевую ракету «Изделие 305Э».

