«Ростех»: В зоне спецоперации опробуют винтовку МЦ-572
Новейшие отечественные антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции. Об этом сообщила компания-разработчик оружия «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Как отметили в холдинге, сейчас винтовка проходит испытания, специалисты проверяют ее работоспособность в различных условиях.
«В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — указали в компании.
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что МЦ-572 по итогам сравнительных испытаний в четыре раза превзошла показатели точности американской винтовки Barrett, напоминает телеканал «360».
Между тем «Ростех» на выставке World Defense Show 2024 представил новейшее вооружение, разработанное во время СВО, пишет Ura.ru. В частности, госкорпорация показала беспилотник Supercam S350, автоматы АК-19 и ПП-20, снайперскую винтовку Чукавина, многоцелевую ракету «Изделие 305Э».
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