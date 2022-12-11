Медведев предупредил о наращивании производства мощных средств поражения в РФ
По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения в России, в том числе основанных на новых принципах.
Это происходит в ответ на поддержку союзников украинского нацистского режима за рубежом: в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других территориях.
«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в Telegram-канале.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, передает «Интерфакс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- Медведев предупредил о наращивании производства мощных средств поражения в РФ
- Тишковец пообещали тропический дождь в Москве
- Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа
- Названы три самых действенных способа бросить курить
- Эксперт рассказал о правиле «золотой полки» в магазинах
- СМИ: холода вызовут проблемы в энергосистемах ЕС
- Стало известно, как увеличить отпуск до 45 дней
- В Британии заявили о предстоящем расширении влияния в Азии, Африке и Латинской Америке
- В Москве на оставившую младенца женщину завели уголовное дело
- В Австрии назвали ЦРУ и Евросоюз виновными в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru