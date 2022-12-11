Медведев предупредил о наращивании производства мощных средств поражения в РФ

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения в России, в том числе основанных на новых принципах.

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Это происходит в ответ на поддержку союзников украинского нацистского режима за рубежом: в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других территориях.

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в Telegram-канале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, передает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеПроизводствоВооружениеДмитрий Медведев
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