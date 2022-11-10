Путин поручил определить целевое задание по обеспечению ВС России

Глава государства провел совещание с членами совета по обеспечению потребностей армии 2 ноября, напоминает телеканал «360».

«Координационному совету ... с учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил ... а также определение направлений и сроков выполнения этого задания», — сообщили в Кремле.

Исполнить поручение необходимо до 14 ноября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил правительству сформировать механизм, обеспечивающий эффективный обмен информацией между участвующими в спецоперации подразделениями и производителями вооружения, техники, материальных средств. Также кабмину предстоит привести нормативы обеспеченности ВС и воинских формирований «в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции». Ответственными за исполнение этих поручений до 14 ноября назначены Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Правительству также поручено до 11 ноября представить предложения по контролю за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации, «с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции».

При этом Минфин и комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» должны до 14 ноября определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов страны за счет ассигнований бюджета, пишет RT.

