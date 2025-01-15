Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК

В России утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения он указал, что одной из приоритетных задач является создание высокотехнологичных вооружений.

«Это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя», - заключил он.

Ранее Медведев заявил, что в 2024 году контракты с Минобороны РФ заключили порядка 440 тысяч россиян, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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