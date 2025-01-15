Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК

В ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения он указал, что одной из приоритетных задач является создание высокотехнологичных вооружений.

«Это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя», - заключил он.

Ранее Медведев заявил, что в 2024 году контракты с Минобороны РФ заключили порядка 440 тысяч россиян, пишут «Известия».

