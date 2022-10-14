Медведев назвал использование беспилотников в СВО насущной необходимостью

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах.

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По его словам, использование дронов в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, и в России есть планы наладить крупномасштабный выпуск таких устройств.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России ещё предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», - написал Медведев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе СВО российские военные уничтожили свыше 2,2 тысячи украинских беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияБеспилотникиДмитрий Медведев
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