Медведев заявил о возможных ударах по военным базам НАТО в случае эскалации

По словам Медведева, атаки западных ракет на российские объекты подтверждают, что страны НАТО, включая США, перешли к прямому участию в конфликте, что, по его мнению, свидетельствует о переходе от гибридной войны к полноценному военному противостоянию.

Он подчеркнул, что решение о возможных ударах по военным объектам НАТО, в частности на территории Румынии и Польши, будет принято в зависимости от развития ситуации, добавив, что все варианты остаются на столе, передает «Радиоточка НСН».

