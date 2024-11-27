Медведев заявил о возможных ударах по военным базам НАТО в случае эскалации

Россия находится в состоянии войны с Западом. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине военные базы НАТО могут стать целями российских ударов.

Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине

По словам Медведева, атаки западных ракет на российские объекты подтверждают, что страны НАТО, включая США, перешли к прямому участию в конфликте, что, по его мнению, свидетельствует о переходе от гибридной войны к полноценному военному противостоянию.

Он подчеркнул, что решение о возможных ударах по военным объектам НАТО, в частности на территории Румынии и Польши, будет принято в зависимости от развития ситуации, добавив, что все варианты остаются на столе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияЗападНАТОДмитрий Медведев

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