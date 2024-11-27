Медведев заявил о возможных ударах по военным базам НАТО в случае эскалации
Россия находится в состоянии войны с Западом. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине военные базы НАТО могут стать целями российских ударов.
По словам Медведева, атаки западных ракет на российские объекты подтверждают, что страны НАТО, включая США, перешли к прямому участию в конфликте, что, по его мнению, свидетельствует о переходе от гибридной войны к полноценному военному противостоянию.
Он подчеркнул, что решение о возможных ударах по военным объектам НАТО, в частности на территории Румынии и Польши, будет принято в зависимости от развития ситуации, добавив, что все варианты остаются на столе, передает «Радиоточка НСН».
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