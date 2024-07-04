Медведев: Контракты с Минобороны с начала 2024 года заключили 190 тысяч человек

Контракты с Минобороны с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками он уточнил, что среднесуточный темп набора составляет около одной тысячи человек

«В целом задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется», - заключил зампред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году контракты с Минобороны заключили более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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