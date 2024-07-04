Медведев: Контракты с Минобороны с начала 2024 года заключили 190 тысяч человек
Контракты с Минобороны с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками он уточнил, что среднесуточный темп набора составляет около одной тысячи человек
«В целом задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется», - заключил зампред Совбеза.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году контракты с Минобороны заключили более 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП
- Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»
- Около 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году
- Археологи нашли в Ижевске клад со старинными монетами
- Абхазия стала самой дешевой страной для путешествий россиян
- Правительство выделит на строительство дамб 6,5 млрд рублей
- АТОР: Тур «все включено» в Сочи обойдется россиянам от 81 тысячи рублей
- Гражданин США Вудлэнд-Романов получил в Москве 12,5 лет колонии за наркотики
- Путин назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом
- МИД Чехии: Россияне больше не смогут въехать в страну без биометрического паспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru