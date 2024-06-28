Путин постановил компенсировать пенсии участвующим в СВО контрактникам
Президент России Владимир Путин установил ежемесячную компенсацию для военнослужащих по контракту,, которые являются участниками спецоперации. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что ежемесячная выплата будет соответствовать пенсии по выслуге лет. Мера поддержки затронет тех, кто заключил контракт после 24 февраля 2022 года и перестал получать пенсию по выслуге.
Компенсация будет выплачиваться даже в том случае, если военного направят на обучение, лечение, в отпуск или командировку. Указ вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что россияне, которые выполняют задачи спецоперации в Запорожской и Херсоноской областях, получат статус ветеранов боевых действий. В этом случае для них будет предусмотрен ряд социальных гарантий, в том числе налоговые льготы и внеочередное право на приобретение земельных участков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru