Путин постановил компенсировать пенсии участвующим в СВО контрактникам

Уточняется, что ежемесячная выплата будет соответствовать пенсии по выслуге лет. Мера поддержки затронет тех, кто заключил контракт после 24 февраля 2022 года и перестал получать пенсию по выслуге.

Компенсация будет выплачиваться даже в том случае, если военного направят на обучение, лечение, в отпуск или командировку. Указ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне, которые выполняют задачи спецоперации в Запорожской и Херсоноской областях, получат статус ветеранов боевых действий. В этом случае для них будет предусмотрен ряд социальных гарантий, в том числе налоговые льготы и внеочередное право на приобретение земельных участков, передает «Радиоточка НСН».

