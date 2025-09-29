Медведев назвал шесть причин, почему войны России с Европой не будет

Войны России с Европой быть не должно. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что в европейских странах предупреждают о конфликте с Россией в течение ближайших пяти лет, однако подобное противоречит интересам Москвы. По словам Медведева, России не нужна война ни с кем, в том числе с Европой, где «нечего ловить»: экономика региона слаба и зависит от США, культура деградирует. Политик указал, что главная задача российского народа в развитии своих территорий, в том числе восстановлении вернувшихся земель, и РФ «всегда приходила в Европу только как освободитель».

Кроме того, Медведев перечислил причины, по которым конфликт с Россией не может быть развязан самой Европой.

«Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией», - заявил зампред СБ.

Медведев назвал европейских лидеров ничтожными и «неспособными принять груз ответственности за какое-либо серьезное дело». При этом политик считает европейцев инертными, изнеженными, не желающими сражаться за общие идеалы и свою землю.

Тем не менее, Медведев считает, что конфликт возможен, поскольку всегда существует «вероятность роковой случайности». Подобное противостояние рискует перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

Ранее Дмитрий Медведев назвал бюджет России на 2026 год военным, напоминает РЕН ТВ.

