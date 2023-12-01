Медведев: До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек

На военную службу с 1 января по 1 декабря было принято более 452 тысяч человек в интересах объединенной группировки войск. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в 2023 году

Он отметил системный подход руководства ряда субъектов, в частности, Москвы, Севастополя и Чечни, к доукомплектованию контрактниками группировки войск.

Ранее, 15 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что после с начала 2023 года в столице контракты с Минобороны подписали больше 22 тысяч человек. По его словам, всего с начала спецоперации из Москвы на службу по контракту отправились порядка 47 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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