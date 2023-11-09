Медведев: Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в 2023 году

Политик подчеркнул, что работа по привлечению контрактников продолжится и в 2024 году. Он добавил, что число военнослужащих, готовых защищать Россию, неуклонно растет, оттока не наблюдается.

Также он отметил кратный рост производства вооружений и военной техники и поручил «максимально строго» контролировать регулярные выплаты военнослужащим.

Ранее Медведев заявил, что наращивание Польшей военного потенциала, а также польское военное присутствие на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

