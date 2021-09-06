Марсиане и катаклизмы. Зачем российской армии больше резервистов?
Военный историк Евгений Норин заявил "Радиоточке НСН", что увеличение числа резервистов в России не означает подготовку к войне.
Увеличение числа резервистов в России не означает, что страна готовится к войне, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас и сколько будет после усиления группировки.
«У Минобороны всегда должно быть правило: готовиться ко всему, включая вторжение марсиан. И идея создать обученный резерв, который бы не использовался в боевых действиях, но существовал бы на случай непредвиденных ситуаций, довольно разумная. Тем более, что армия поставлена не только для боевых действий. Например, ситуация с массированным стихийным бедствием. Всегда полезно, чтобы в таком случае были люди, знакомые с тем, что такое дисциплина, что-то умели, и их было много. В том, что существуют резервисты, нет ничего потрясающего воображение. Не надо думать, что у нас намечается вторжение. Это мера на случай чего-то. Но эффект в случае этого «чего-то» может быть очень сильный», - заявил Норин.
Также на сайте Министерства обороны сообщается, что дополнительные силы резервистов переброшены в Калининградскую область, где уже в эту пятницу начнутся учения «Запад-2021». По мнению Норина, этот факт не говорит о том, что Россия готовится к каким-то провокациям на границе.
«Это нормальное мероприятие внутри страны. Вооруженные силы страны должны тренироваться всегда. Крупная армия сама по себе удерживает потенциального противника от необдуманных шагов. Как и ядерное оружие, которое с 1945 года ни разу не использовалось против живых людей. Необязательно размахивать мечом и пускать его в ход. Но знание, что он есть, и его обладатель тренируется с ним регулярно, само по себе влияет на дальнейшие шаги потенциального противника», - отметил военный историк.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России не планируется увеличение числа призывников на срочную службу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
- В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19
- Гражданку России задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко
- На Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы
- В Москве задержан создатель финансовой пирамиды
- Кубань ожидает рост турпотока в бархатный сезон на 15 процентов
- Талибы объявили об окончании войны в Афганистане
- ФСБ объявила о задержании сторонников ИГИЛ в Ингушетии
- СМИ сообщили о сложностях с продлением COVID-сертификатов в Москве
- Синоптики зафиксировали заморозки в 12 регионах европейской части России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru