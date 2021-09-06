Марсиане и катаклизмы. Зачем российской армии больше резервистов?

Военный историк Евгений Норин заявил "Радиоточке НСН", что увеличение числа резервистов в России не означает подготовку к войне.

Увеличение числа резервистов в России не означает, что страна готовится к войне, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас и сколько будет после усиления группировки.

«У Минобороны всегда должно быть правило: готовиться ко всему, включая вторжение марсиан. И идея создать обученный резерв, который бы не использовался в боевых действиях, но существовал бы на случай непредвиденных ситуаций, довольно разумная. Тем более, что армия поставлена не только для боевых действий. Например, ситуация с массированным стихийным бедствием. Всегда полезно, чтобы в таком случае были люди, знакомые с тем, что такое дисциплина, что-то умели, и их было много. В том, что существуют резервисты, нет ничего потрясающего воображение. Не надо думать, что у нас намечается вторжение. Это мера на случай чего-то. Но эффект в случае этого «чего-то» может быть очень сильный», - заявил Норин.

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Также на сайте Министерства обороны сообщается, что дополнительные силы резервистов переброшены в Калининградскую область, где уже в эту пятницу начнутся учения «Запад-2021». По мнению Норина, этот факт не говорит о том, что Россия готовится к каким-то провокациям на границе.

«Это нормальное мероприятие внутри страны. Вооруженные силы страны должны тренироваться всегда. Крупная армия сама по себе удерживает потенциального противника от необдуманных шагов. Как и ядерное оружие, которое с 1945 года ни разу не использовалось против живых людей. Необязательно размахивать мечом и пускать его в ход. Но знание, что он есть, и его обладатель тренируется с ним регулярно, само по себе влияет на дальнейшие шаги потенциального противника», - отметил военный историк.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России не планируется увеличение числа призывников на срочную службу.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Сергей ШойгуМинобороны РФМинобороныВойна
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