Марсиане и катаклизмы. Зачем российской армии больше резервистов?

Увеличение числа резервистов в России не означает, что страна готовится к войне, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас и сколько будет после усиления группировки.

«У Минобороны всегда должно быть правило: готовиться ко всему, включая вторжение марсиан. И идея создать обученный резерв, который бы не использовался в боевых действиях, но существовал бы на случай непредвиденных ситуаций, довольно разумная. Тем более, что армия поставлена не только для боевых действий. Например, ситуация с массированным стихийным бедствием. Всегда полезно, чтобы в таком случае были люди, знакомые с тем, что такое дисциплина, что-то умели, и их было много. В том, что существуют резервисты, нет ничего потрясающего воображение. Не надо думать, что у нас намечается вторжение. Это мера на случай чего-то. Но эффект в случае этого «чего-то» может быть очень сильный», - заявил Норин.