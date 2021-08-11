Шойгу: Число призывников увеличивать не планируется
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Шойгу, «в этом нет особого смысла». Соответствующее заявление министр сделал в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
Шойгу отметил, что существуют военные специальности, подготовка для которых длится 1,5-2 года. По его словам, армия должна быть профессиональной и даже двухлетнего срока службы уже недостаточно.
По данным агентства, согласно президентскому указу в ходе весенней кампании текущего года на срочную службы были призваны 134 тыс. 650 граждан.
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