Шойгу: Число призывников увеличивать не планируется

По словам Шойгу, «в этом нет особого смысла». Соответствующее заявление министр сделал в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Шойгу отметил, что существуют военные специальности, подготовка для которых длится 1,5-2 года. По его словам, армия должна быть профессиональной и даже двухлетнего срока службы уже недостаточно.



По данным агентства, согласно президентскому указу в ходе весенней кампании текущего года на срочную службы были призваны 134 тыс. 650 граждан.

