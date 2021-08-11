Шойгу: Число призывников увеличивать не планируется

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Шойгу, «в этом нет особого смысла». Соответствующее заявление министр сделал в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Шойгу отметил, что существуют военные специальности, подготовка для которых длится 1,5-2 года. По его словам, армия должна быть профессиональной и даже двухлетнего срока службы уже недостаточно.

По данным агентства, согласно президентскому указу в ходе весенней кампании текущего года на срочную службы были призваны 134 тыс. 650 граждан.

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ТЕГИ:Минобороны РФСергей Шойгу
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