Марочко заявил об ударе по российским позициям под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные нанесли удар запрещенными химическими боеприпасами по позициям российских сил в районе Соледара. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — пояснил офицер.
По словам Марочко, российские специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты устанавливают тип отравляющего вещества, который применялся при ударе.
В конце мая глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ применяют против российских военных дроны-камикадзе и химические боеприпасы, провоцирующие слезотечение и удушье, напоминает Ura.ru.
Накануне Андрей Марочко сообщил о пресечении попытки наступления украинских войск на Артемовск, указывает телеканал «360».
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