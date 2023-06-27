Марочко заявил об ударе по российским позициям под Соледаром химическими боеприпасами

Путин в обращении по поводу мятежа заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втёмную Дипломат: цель 11-го пакета санкций ЕС — добиться долгосрочной экономической блокады России СМИ: Блинкен во время мятежа в РФ запретил дипломатам США комментировать ситуацию В США на гоночной трассе погиб миллиардер Джеймс Краун Средняя стоимость проживания в отелях Крыма опустилась до минимума с 2019 года