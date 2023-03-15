Марочко заявил о подготовке Киева к дискредитации российских сил под Артемовском
Украинский центр информационно-психологических операций под Артемовском в Донецкой народной республике готовит материалы по дискредитации российских сил. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам военного эксперта, в окрестностях Артемовска и Часова Яра работают офицеры одного из украинских спецподразделений, отмечает телеканал «360».
«Исходя из характера работы, основная задача – подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков», — цитирует Марочко РИА Новости.
Накануне в Киеве приняли решение о «дальнейшем удержании и защите» Артемовска, напоминает «Свободная пресса». При этом российские силы уже взяли под контроль значительную часть города.
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