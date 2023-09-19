Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки
Украинские подразделения несут большие потери в живой силе и технике в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки под Артемовском. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил офицер со ссылкой на перехваченные данные, ВСУ при каждом штурме теряют убитыми и ранеными до 30% личного состава.
«Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики», — заявил Марочко.
Подполковник в отставке уточнил, что противник использует машины для транспортировки личного состава и перевозки боеприпасов.
Ранее Марочко предупредил о снижении эффективности используемой Киевом техники НАТО с наступлением осени, пишет Ura.ru. Как отметил офицер, погодные условия пагубно сказываются на ходе контрнаступления.
Между тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские войска полностью утратили наступательный потенциал и переходят к обороне, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цена нефти Brent превысила $95 впервые с ноября 2022 года
- Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки
- Эрдоган: Конфликт на Украине будет длиться долго
- Власти Львова заявили о пожаре на промышленном складе после ударов
- СМИ: украинские военные сдаются в плен на сватовском направлении
- Американский журналист Хинкл: Москва красивее Нью-Йорка и Лондона
- Россия приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
- СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию
- Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
- Боррель не увидел шансов на восстановление зерновой сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru