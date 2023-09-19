Как отметил офицер со ссылкой на перехваченные данные, ВСУ при каждом штурме теряют убитыми и ранеными до 30% личного состава.

«Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики», — заявил Марочко.

Подполковник в отставке уточнил, что противник использует машины для транспортировки личного состава и перевозки боеприпасов.

Ранее Марочко предупредил о снижении эффективности используемой Киевом техники НАТО с наступлением осени, пишет Ura.ru. Как отметил офицер, погодные условия пагубно сказываются на ходе контрнаступления.

Между тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские войска полностью утратили наступательный потенциал и переходят к обороне, сообщает «Свободная пресса».

