Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе
ВСУ теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных наступательных действий в Донбассе. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания», — цитирует эксперта РИА Новости.
Офицер подчеркнул, что штурмовые отряды противника участвуют в «мясных штурмах», и потери порой доходят до 80%, пишет RT. Кроме того, на передовых позициях ВСУ наблюдаются задержки и перебои обеспечения.
«В нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась. Многие подразделения не боеготовы», — указал Марочко, подчеркнув, что несмотря на это украинское командование продолжает отдавать неосуществимые боевые распоряжения.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у ВСУ нет успехов на передовой, противник бросает солдат под огонь, и у украинских войск осталось чуть более 30 тысяч в резерве, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru