«Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания», — цитирует эксперта РИА Новости.

Офицер подчеркнул, что штурмовые отряды противника участвуют в «мясных штурмах», и потери порой доходят до 80%, пишет RT. Кроме того, на передовых позициях ВСУ наблюдаются задержки и перебои обеспечения.

«В нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась. Многие подразделения не боеготовы», — указал Марочко, подчеркнув, что несмотря на это украинское командование продолжает отдавать неосуществимые боевые распоряжения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у ВСУ нет успехов на передовой, противник бросает солдат под огонь, и у украинских войск осталось чуть более 30 тысяч в резерве, пишет «Свободная пресса».

