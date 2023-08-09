Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ на двух направлениях
Бойцы группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Подразделениями группировки ... при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — указал Савчук.
В результате противник потерял около 60 военных. Также российские силы уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа противника, пишет Ura.ru. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт.
Савчук добавил, что бомбардировочная авиация «Центра» нанесла удары по четырем объектам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского Лесничества. Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт, два пункта временной дислокации и опорник противника, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru