Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ на двух направлениях

«Подразделениями группировки ... при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — указал Савчук.

В результате противник потерял около 60 военных. Также российские силы уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа противника, пишет Ura.ru. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил украинский опорный пункт.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация «Центра» нанесла удары по четырем объектам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского Лесничества. Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт, два пункта временной дислокации и опорник противника, отмечает телеканал «360».

