Марочко заявил, что ВСУ развернули мобильный крематорий под Артемовском

Украинские силовики развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка к северо-западу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, украинская сторона привозит тела на тяжелом грузовом транспорте и пикапах.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что безвозвратные потери Киева за время специальной военной операции превысили 500 тысяч человек, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР

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