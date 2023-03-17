Марочко заявил, что ВСУ развернули мобильный крематорий под Артемовском
Украинские силовики развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка к северо-западу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, украинская сторона привозит тела на тяжелом грузовом транспорте и пикапах.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что безвозвратные потери Киева за время специальной военной операции превысили 500 тысяч человек, пишет РИА ФАН.
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