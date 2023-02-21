Марочко заявил, что ВСУ надеются на открытие «второго фронта» после визита Байдена
Украинская армия надеется на открытие «второго фронта» после визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Накануне американский президент посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса».
По словам Марочко, военнослужащие ВСУ на передовой активно обсуждают визит Байдена.
«Многие рассчитывают на открытие "второго фронта", который позволит облегчить им ситуацию», — рассказал офицер в беседе с ТАСС.
Как отметил Марочко, командование использует этот инфоповод для «поднятия морального духа» солдат. Кроме того, среди военных ходят слухи, что к концу недели произойдет «что-то серьезное», отмечает телеканал «360».
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