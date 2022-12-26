Марочко заявил, что ВСУ массово саботируют приказы командования на купянском направлении
Украинские военнослужащие на купянском направлении массово саботируют приказы командиров. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — указал Марочко в беседе с РИА Новости.
По словам офицера, солдаты ВСУ отказываются выполнять распоряжения командиров из-за «небоеготовности подразделений» на фоне неукомплектованности личным составом и вооружением.
Как отметил Марочко, украинские войска несут большие потери, пишет Ura.ru. Ежедневно ВСУ теряют почти по 500 человек под Артемовском, Сватово и Соледаром, сообщает телеканал «360».
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