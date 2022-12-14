Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы.
По его словам, их пугает обстановка на линии боевого соприкосновения, и чтобы не идти в бой они даже намеренно портят свои танки.
«Сейчас та ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения, просто в ужас приводит украинских танкистов. Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на Артёмовском направлении», — рассказал Марочко.
Он добавил, что известны случаи, когда в танках заваривали люки, чтобы заставить военных идти в наступление.
Ранее Марочко заявил, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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