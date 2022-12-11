В ЛНР рассказали о приезде «черных трансплантологов» под Артемовск
«Черные трансплантологи», которые изымают органы у погибших украинских военных, прибыли под Артемовск. Об этом рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Среди прибывших, которые получили печальную известность в 2014 году, он назвал «небезызвестную Элизабет Дебрю», а также ее сопровождавших Джона Уэсли, Эндрю Мильбурна и Генри Розельфельда, которые якобы являются участниками ЧВК «Моцарт», передает РИА Новости
«На самом же деле эти люди засветились ещё в 2014—2015 годах, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как «чёрные трансплантологи», — цитирует Киселева RT.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ноября потеряли более 8,3 тысячи военных, сообщает ТАСС.
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