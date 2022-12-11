Среди прибывших, которые получили печальную известность в 2014 году, он назвал «небезызвестную Элизабет Дебрю», а также ее сопровождавших Джона Уэсли, Эндрю Мильбурна и Генри Розельфельда, которые якобы являются участниками ЧВК «Моцарт», передает РИА Новости

«На самом же деле эти люди засветились ещё в 2014—2015 годах, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как «чёрные трансплантологи», — цитирует Киселева RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ноября потеряли более 8,3 тысячи военных, сообщает ТАСС.

