В ЛНР рассказали о приезде «черных трансплантологов» под Артемовск

«Черные трансплантологи», которые изымают органы у погибших украинских военных, прибыли под Артемовск. Об этом рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

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Среди прибывших, которые получили печальную известность в 2014 году, он назвал «небезызвестную Элизабет Дебрю», а также ее сопровождавших Джона Уэсли, Эндрю Мильбурна и Генри Розельфельда, которые якобы являются участниками ЧВК «Моцарт», передает РИА Новости

«На самом же деле эти люди засветились ещё в 2014—2015 годах, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как «чёрные трансплантологи», — цитирует Киселева RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ноября потеряли более 8,3 тысячи военных, сообщает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
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